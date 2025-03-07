Hamile Kadının Ölümünde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Hamile Kadının Ölümünde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Sakarya'da hamile kadının düşmesi sonucu ölümü sonrası 3 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

07.03.2025 12:07
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Hamile kadının ölümündeki sır perdesi aralanacak: Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyede

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu hamile kadının 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. ile o esnada evde bulunan S.N.H. isimli kadın ve hayatını kaybeden kadının erkek kardeşi A.H.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Adapazarı, Politika, 3-sayfa, Sakarya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamile Kadının Ölümünde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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