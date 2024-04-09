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Hamile kardeşi öldüren ağabeyler yakalandı

Mersin'de 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi

MERSİN - Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı ile kaçarak Mersin'e geldi. Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu. 2,5 aylık hamile olan Kırmızı, dün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi U.B. tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vuruldu. Kırmızı, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey kendisini araçta bekleyen kardeşi Y.B. ile olay yerinden kaçtı.

Cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin geldiği araç belirlendi. Şahısların bulunduğu yeri tespit eden polis, operasyon yaptı. Operasyonda iki kardeş de yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, cinayete kurban giden Besra Kırmızı'nın ise eşi ve eşinin ailesi tarafından Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defnedildiği öğrenildi.