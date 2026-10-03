Hamza Gedik cinayetinde 6 şüpheli Kırşehir ve İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Hamza Gedik cinayetinde 6 şüpheli Kırşehir ve İstanbul'da gözaltına alındı

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Hamza Gedik cinayetinde 6 şüpheli Kırşehir ve İstanbul\'da gözaltına alındı
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Yozgat Şefaatli'de 21 yıl önce bekçi Hamza Gedik, kulübede bıçaklanarak ölü bulunmuştu; para karşılığı öldürtüldüğü iddiası üzerine 6 kişi Kırşehir ve İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında M.A., D.K., V.K., Y.Y., H.A. ve N.A. bulunuyor.

Yozgat'ta 21 yıl önce bekçilik yaptığı kulübede bıçaklanarak öldürülen Hamza Gedik cinayeti soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 kişi, Kırşehir ve İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 8 Temmuz 2005 tarihinde TMO bünyesinde bekçi olarak görev yapan Hamza Gedik, bekçilik yaptığı kulübede ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Hamza Gedik'in 2003 yılında yaşadığı Kırşehir 'in Kaman ilçesinde D.A. ile yasak ilişki yaşadığı tespit edildi. Yasak ilişkinin D.A. isimli kadının ailesi tarafından öğrenilmesiyle birlikte Hamza Gedik'in Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde tayin istediği belirtildi. Maktul Hamza Gedik'in para karşılığı öldürtüldüğü iddiası üzerine soruşturma genişletildi.

Şüpheli M.A.'nın Gedik'i para karşılığında Ferhat Öztürk ve Sinan Çoban'ın öldürdüğünü beyan etmesi üzerine azmettirdiği düşünülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplanan deliller neticesinde M.A., D.K., V.K., Y.Y., H.A. ve N.A. Kırşehir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
ŞefaatliİstanbulKırşehir3. SayfaPolisiyeGüncelYozgatSon Dakika

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