Hamzabeyli sınır kapısında kaçak altın takılar yakalandı - Son Dakika
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Hamzabeyli sınır kapısında kaçak altın takılar yakalandı

Türkiye'den Bulgaristan'a giden bir otomobilde, Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Lesovo sınır kapısında değeri 40 bin euroyu aşan kaçak 4.2 kilogram altın takılar yakalandı. Araçta yapılan incelemede, içinde 206 adet sarı metal takı-yüzüğün bulunduğu toplam 6 paket ele geçirildi. Yakalanan S.K. ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın denetiminde bir ön soruşturma başlatıldı.

13.06.2024 10:44
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Türkiye'den Bulgaristan'a giden bir otomobilde, Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Lesovo sınır kapısında değeri 40 bin euroyu aşan kaçak 4.2 kilogram altın takılar yakalandı.

Türkiye'den Lesovo'ya giden araçta, Bulgaristan'da daimi ikamet eden S.K. baş harfli bir Türk vatandaşının kullandığı otomobilde yapılan incelemede, içinde 206 adet sarı metal takı-yüzüğün bulunduğu toplam 6 paket ele geçirildi. Otomobilin iç kısmında ve sürücünün kıyafetlerinde çeşitli yerlerde bilezik, küpeler bulundu.

Gümrüğe bildirilmeyen mücevherlerin toplam ağırlığının yaklaşık 4.2 kilogram olduğu, bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemeye göre 14 ayar altından yapılan yüzük, kolye, küpe ve bilekliklerden oluşan altın takılara el konulduğu belirtildi.

Yakalanan S.K. ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın denetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamzabeyli sınır kapısında kaçak altın takılar yakalandı - Son Dakika

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