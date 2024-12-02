Hande Baladın\'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu

3.Sayfa

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, son günlerde aşk hayatıyla da gündemde. Yaz aylarında adı Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü Trevor Clevenot ile anılan Baladın, Başkent ekibinin Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Clevenot ile sarılırken görüntülendi.

İlişki iddiaları bu görüntüyle daha da güçlenirken; sosyal medya adeta bu aşkla yıkıldı. İkilinin görüntülerine "Allah var, ikisi de çok güzel", "Hande'ye ancak böylesi yakışırdı", "Asıl Clevenot'a hayırlı olsun", Yüzyılın aşkı olur", "Bu çift mükemmel olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Tam adı Trevor Gerard Jean-Claude Clevenot olan 1994 doğumlu Fransız voleybolcu, Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda smaçör olarak oynuyor. Clevenot, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa ile altın madalya kazandı ve iki kez Dünya Şampiyonu olma başarısı gösterdi.