Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu

Hande Baladın\'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu

'Filenin Sultanları' ve Eczacıbaşı'nın güzel voleybolcusu Hande Baladın, meslektaşı olan sevgilisi Trevor Clevenot ile maç öncesinde görüntülendi. İkilinin görüntülerine sosyal medyadan yorum yağdı.

02.12.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, son günlerde aşk hayatıyla da gündemde. Yaz aylarında adı Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü Trevor Clevenot ile anılan Baladın, Başkent ekibinin Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Clevenot ile sarılırken görüntülendi.

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu

İlişki iddiaları bu görüntüyle daha da güçlenirken; sosyal medya adeta bu aşkla yıkıldı. İkilinin görüntülerine "Allah var, ikisi de çok güzel", "Hande'ye ancak böylesi yakışırdı", "Asıl Clevenot'a hayırlı olsun", Yüzyılın aşkı olur", "Bu çift mükemmel olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Tam adı Trevor Gerard Jean-Claude Clevenot olan 1994 doğumlu Fransız voleybolcu, Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda smaçör olarak oynuyor. Clevenot, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa ile altın madalya kazandı ve iki kez Dünya Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Hande Baladın, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behzat:
    gerçekten çok yakışıklıyımis. 11 0 Yanıtla
  • İZMİR DRONE:
    Yapacağınız haberin aq … ulan haberciliği de anasını sıktınız… bir haber yapıyorsunuz içini doldurmuyorsunuz yakışıklı sevgilisi diyorsunuz ortada bir fotoğraf yok sokayım yapacağınız haberi 5 0 Yanıtla
  • KADİR TOK:
    Tıpkı Hande ye benziyor resimdeki sevgilisiyse 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 12:57:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.