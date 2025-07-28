Hanzala Gemisi Aktivistleri Açlık Grevinde - Son Dakika
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Hanzala Gemisi Aktivistleri Açlık Grevinde

Hanzala Gemisi Aktivistleri Açlık Grevinde
28.07.2025 20:42
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İsrail, Hanzala gemisini alıkoyarken, aktivistler gözaltında açlık grevine başladı.

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan fakat İsrail tarafından uluslararası sularda müdahale edilerek kıyıya çekilen Hanzala gemisindeki aktivistlerden bazıları, gözaltındayken İsrail'in hukuksuz uygulamalarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı Hanzala gemisinde bulunan aktivistlerden bazıları gözaltındayken İsrail'in keyfi ve hukuksuz uygulamalarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. İsrail'deki Arap azınlığın hakları için mücadele eden bir hukuk kuruluşu olan Adalah Center (Adalet Merkezi) tarafından yapılan açıklamada, aktivistlerin uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e getirilmiş olmalarına rağmen sanki ülkeye yasa dışı yollardan girmiş gibi muamele gördükleri belirtildi. Adalah, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait gemide yer alan aktivistlerin gözaltına alındıktan sonra İsrailli yetkililer tarafından sorgulandıklarını ve aktivistlerden sınır dışı edilmeyi kabul edenlerin sınır dışı edilme sürecinde olduğunu açıkladı. Bu süreçte gönüllü olarak sınır dışı edilme belgelerini imzalamayı reddeden 12 aktivistin ise bugün mahkemeye çıkmasının beklendiğini duyuran Adalah, "Bu kişilerin çoğu, zorla gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla ucu açık olarak başlattıkları açlık grevine devam ediyor" denildi.

Beş aktivistin sınır dışı edildiğini ya da sınır dışı edilmekte olduklarını ifade eden Adalah, aktivistlerden bazılarının durumunun ise henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

İtalya'nın güneyinden 20 Temmuz'da Gazze'ye doğru yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası tanınırlığı olan Filistin Devleti'nin karasularına doğru ilerlerken, 26 Temmuz Cumartesi gecesi Gazze kıyısına yaklaşık 40 deniz mili mesafede İsrail ordusu tarafından el konulmuştu. İsrail işgali altındaki Filistin'in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan sembol bir çizgi karakter olan Hanzala'nın ismini taşıyan yardım gemisi, müdahalenin ardından dün öğleden sonra İsrail'in Aşdod Limanı'na çekilmişti. İki gazeteci ve iki Avrupalı parlamenterin de aralarında bulunduğu 21 kişiden oluşan gemi mürettebatı, İsrail'in müdahalesinden saatler önce sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda İsrail güçlerinin kendilerine engel olması halinde açlık grevi başlatacakları tehdidinde bulunmuştu. - AŞDOD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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