Bilecik'te 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmadan kaçamadı.
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'e bağlı Gülümbe köyü mevkiinde operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. A. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Hapis Ceza Almış Şahıs Jandarmadan Kaçamadı - Son Dakika
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