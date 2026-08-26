Hapis Cezalı Hükümlü Uşak'ta Yakalandı

Uşak'ta hakkında 15 yıl 5 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 15 yıl 5 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.'nın Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak'taki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.