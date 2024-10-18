Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda saklandığı gardıropta yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Dolandırıcılık' suçundan 22 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A. (40), 'yağma' suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası D.S. (25) ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'nin (48) yerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
Gardıropta yakalandı
'Yağma' suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S.'nin saklandığı eve giren ekipler arama yaptı. Yapılan aramada kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın gardıropta saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezalı Kadın Gardıroptan Yakalandı - Son Dakika
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