Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan Gamze U.'yu (26) kırsal Maden Mahallesinde yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezalı Kadın İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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