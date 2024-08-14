3.Sayfa

İçinde kızı ve eşi vardı! Uçuruma giden aracı durdurmaya çalıştı ama başaramadı

Boş sokakta yakaladığı hamile kadını böyle taciz etti

Bir garip \'kiralık\' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Hapis cezası bulunan şüpheli kamyon kasasında böyle yakalandı

Kamyon kasasındaki kolilerin altında gizlenen şüpheli polisten kaçamadı

KARABÜK - Karabük'te hakkında hapis cezası bulunan bir şüpheli kamyonun kasasında kolilerin arasında gizlenirken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler il merkezinde yürütülen çalışmada hakkında alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası ile yakalanma emri bulunan H.D. isimli şüphelinin kamyonda olabileceği istihbaratını aldı. Bahse konu araç polis ekiplerince durdurulurken, şahsın yolcu koltuğunda olmadığı görüldü. Kamyonun kasasında yapılan aramada polis ekipleri şüphelinin kolilerin altında gizlendiğini fark etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.