Hapis Cezası Olan Şahıs Sivas\'ta Yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Sivas'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.K. yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görev alanında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS