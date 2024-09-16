Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ş.Ü. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

16.09.2024 16:32
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Antalya'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Ş.Ü.'nün 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda Ş.Ü. jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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