Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin icra ettiği faaliyet sonucu yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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