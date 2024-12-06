Afyonkarahisar'da 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Ş.Ü., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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