Samsun'da traktör altında kalan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde saman balyası yüklediği sırada hareket eden traktörü durdurmaya çalışırken altında kalan 65 yaşındaki Turhan Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan Keskin (65), traktöre saman balyası yüklediği sırada freninin boşalması nedeniyle hareket eden traktörü durdurmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Keskin, traktörün altında kaldı.

Ağır yaralanan Turhan Keskin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak gece hayatını kaybetti.

Turhan Keskin'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN