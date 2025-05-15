Harika Avcdı\'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen Avcı'nın kirasını dahi ödeyemediği biliniyor. Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelen Harika Avcı, aynı zamanda ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Uzun zamandır haber alınamayan Avcı, Onur Akay'a sessizliğini bozdu.

"KISA SÜRE SONRA ÖLÜMÜM DUYULACAK"

Harika Avcı şu ifadeleri kullandı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim. Herkesi affettim"