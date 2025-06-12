Harkov'da Rusya'nın İHA Saldırısında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Harkov kentine 17 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırıları devam ederken, sivil ölümler de giderek artıyor. Rus güçlerinin Harkov kentinde dün 9 dakika içinde 17 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Harkov bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybının kurtarma ekiplerinin enkaz altından çıkarmasıyla arttığını belirtti.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov bu sabah yaptığı açıklamada, 4 şehir bölgesine yönelik yeni bir İHA saldırısı düzenlendiğini, bir İHA'nın bir okul bahçesine düştüğünü ve pencereleri kırdığını aktardı. - HARKOV