Harmancık/Orhaneli Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bursa Harmancık/ Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir" dedi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA