Harran'da iddiaya göre motosikletin çarptığı adam 13 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
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Harran'da iddiaya göre motosikletin çarptığı adam 13 gün sonra hastanede öldü

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Harran\'da iddiaya göre motosikletin çarptığı adam 13 gün sonra hastanede öldü
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki adama iddiaya göre motosiklet çarptı; adam, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 72 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 29 Eylül'de Harran'a bağlı Aralı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre H.B.'nin kullandığı 79 AVV 103 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Salih Aslan'a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, ilk müdahalesi sonrası Harran Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Aslan, tedavisi için sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletŞanlıurfa3. SayfaGüncelHarranEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Harran'da iddiaya göre motosikletin çarptığı adam 13 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
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