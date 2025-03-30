Hasankeyf'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Hasankeyf'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hasankeyf\'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya giden motosiklet devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti.

30.03.2025 15:55
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya gidenlerin motosikleti devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Öğütlü köyü mevkisinde İncirli köyüne bayramlaşmaya gitmekte olan 35 yaşındaki Sadık Donat'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Sadık Donat yaralanırken, arkasında bulunan 46 yaşındaki İshan Nülifer olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İshan Nülifer'in cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasankeyf'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasankeyf'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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