Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi - Son Dakika
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Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi

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Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi Hatay'da Osmanlı döneminden kalan tarihi hamamın kubbesi hasarlı binanın üzerine devrilmesiyle zarar gördü Mete Arıç, "Depremden aldığı hasarın bir kısmını da yanındaki binanın yıkım çalışmalar sırasında aldı" Hatay'ın...

06.03.2025 11:02
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Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi

Hatay'da Osmanlı döneminden kalan tarihi hamamın kubbesi hasarlı binanın üzerine devrilmesiyle zarar gördü

Mete Arıç, "Depremden aldığı hasarın bir kısmını da yanındaki binanın yıkım çalışmalar sırasında aldı"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bina yıkım esnasında Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın üzerine devrildi. Yıkım sonrası hamamın kubbesinde hasar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da binlerce binanın yıkıldığı kentte birçok tarihi mekan yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binan yıkım esnasında yanda bulunan ve depremde hasar alan Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın üzerine devrildi. Yıkım esnasında üzerine moloz devrilen hasarlı binanın kubbe kısmı zarar gördü. Tarihi hamamın üç kuşaktır işletmeciliğini yapan ve deprem sonrası sözleşmesini fes eden Mete Arıç, tarihi hamamın kubbesinin zarar aldığını duyunca üzüldüğünü dile getirdi.

"Depremden aldığı hasarın bir kısmını da yanındaki binanın yıkım çalışmalar sırasında aldı"

Üç kuşaktır işletmeciliğini yaptığı tarihi hamamın hasar aldığını duyunca hüzünlenen 60 yaşındaki Mete Arıç, "Üç kuşak 1942 yılından 2020 yılına kadar 78 yıldır bu hamamın işletmeciliğini yaptık. İşletmeciliğin 35 yılını ben yaptım. Depremden aldığı hasarın bir kısmını da yanındaki binanın yıkım çalışmalar sırasında aldı. Hatırası ve anılarımız var İskenderun için çok büyük bir değer kıymeti bilinmese de İskenderun sahibi olduğu kaşıkçı elması aslında. Osmanlı mimarisi ile inşa edilmiş bir yapı bina cami yok İskenderun'da. İskenderun'un bu değeri kaybetmemesi gerekirdi bence ben gücüm nispetinde anca buraya kadar getirdim bıraktık. Pandemi de biz kapandıktan sonra bıraktık fes ettik sözleşmeyi tek taraflı. Yıkım sürecinde bir yetkili bulundurmaları gerekirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Osmanlı, Deprem, Kültür, Yıkım, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi - Son Dakika

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