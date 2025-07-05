Hassa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarda paniğe sebep oldu. - HATAY