Hassas Burunlar Zehir Tacirlerine Darbe Vuruyor - Son Dakika
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Hassas Burunlar Zehir Tacirlerine Darbe Vuruyor

Konya'daki narkotik köpekler, uyuşturucu operasyonlarında önemli rol oynayarak zehir tacirlerine karşı mücadele ediyor.

02.12.2024 22:59
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Zehir tacirlerinin korkulu rüyası 'Hassas burunlar'

KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde günlük bakımları ve eğitimleri büyük titizlikle yapılan 'hassas burunlu köpekler' katıldıkları operasyonlarda ekiplerin en büyük destekçisi oluyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Köpek Eğitim Merkezinde aldıkları eğitimlerin ardından görev yapmaya başlayan hassas burunlu köpekler, polislerin iş yükünü hafifletiyor. Operasyonlarda suçlulara karşı alınan başarılarda pay sahibi olan Giz, Felix, Atena ve Odin isimli hassas burunlu köpekler, Konya'yı 7 ile bağlayan karayollarında aralıksız çalışmalara katılarak zehir tacirlerine vurulan darbede büyük rol oynuyor.

"Yasaklı maddeleri yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi narkotik köpeği eğitimcisi polis memuru Sedat Yılmaz, "Konya coğrafi konum olarak Türkiye'nin tam ortasında yer alıyor. Birçok ili birbirine bağlayan konumda bulunduğu için, lojistik olarak da araç trafiği olarak da en yoğun yerlerden birisi. O yüzden 24 saat çalışarak sevkiyatın durması ve yasaklı maddeleri yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Sabah şubeye geldiğimizde öncelikle arama köpeklerimizi kontrol ediyoruz. Çünkü geceden herhangi bir sıkıntı yaşayan veya herhangi bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalan var mı diye onların açıkçası hayatta olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonra hepsini birer birer çıkararak barınaklarını temizliyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz o şekilde güne başlıyoruz. Daha sonra eğer görevimiz yoksa köpeklerle çeşitli aramalar yapıyoruz. Çünkü bu köpekler devamlı aramak ve antrenman yapmak zorunda. O maddelere duyarlılığını biz zinde tutmak istiyoruz. O maddeleri unutmaması için devamlı burada veya çeşitli farklı yerlere gidiyoruz. Araç aramalarımız, kamyon aramalarımız oluyor. Bu şekilde günümüzü geçiriyoruz. Görev olursa da ekibin istediği yere aracımızla birlikte köpeğimizi alarak uygulama noktaları, kent giriş çıkışları bu tarz yerlerde hazır bulunuyoruz" dedi.

"Köpeğimiz araç üzerinde saklanan herhangi bir maddeyi tepki göstererek bulmamızı sağlıyor"

Narkotik köpeğinin narkotik personelinin en büyük yardımcısı olduğuna dikkat çeken polis memuru Sedat Yılmaz, "Bizle birlikte görev alıyor. Her köpeğin kendine ait bir idarecisi vardır. Bir idareci farklı iki köpeğe bakamaz kesinlikle. Biz görevlere gittiğimizde çok büyük hangarlarla karşılaşıyoruz. Buranın nereden baksanız belki yarım saat, bir saat arama personeli çalışma yaptığında çok uzun sürebilecek aramaların köpeğimizle 10 dakika içerisinde sağlıklı bir şekilde aramamızı tamamlıyoruz. Farklı bir detay ise, şüphelendiğimiz araçlarda bazen zula yapılmış oluyor ve bu gözle görülmeyecek yerler oluyor. Köpeğimiz, personelimiz bakmadan önce onun işini kolaylaştırmak adına ve bulmasını sağlaması için maddenin araç üzerinde saklanan herhangi bir yerinde bize tepki göstererek o yeri daha kolay bulmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Köpeklerimiz tamamen oyun odaklı, oyuncağını aramaya dair bir arama gerçekleştiriyor"

Köpeklerin çalışması hakkında bilgi veren Yılmaz, "Şu an 11 yaşında bir köpeğimiz var. Emekliliği neredeyse yaklaşmak üzere, son günlerini geçiriyor. Bu köpeğimizi çok fazla yormamaya çalışıyoruz. Bir arama yaptıktan sonra 5 - 10 dakika veya köpeğin haline göre dinlendiğini hissettiğimiz an tekrardan diğer aramaya geçebiliyoruz. Diğer genç köpeklerimiz ise tamamen koklayıp koklamadığını gözlemleyerek anlayabiliyoruz yorulduğunu. Zaten yorulduğunda nefes almaktan koklamayı ikisini aynı anda yapamadıkları için koklamadığını gördüğümüzde köpeğin yorulduğunu anlıyoruz. Yorulan köpeğin zaten dili dışarıda oluyor, bunu gözlemleyerek tespit edebiliyoruz. Ben 3 arama yapar, 4 arama yapar bu şekilde söylesem olmaz çünkü onu kendimiz gözlemlememiz lazım. Çok büyük bir alandır, bir aramada yorulabilir, küçük alanlardır 3 arama, 4 arama gerçekleştirebiliriz. Bu köpekler kesinlikle madde bağımlısı değildir. Köpeklerimiz tamamen oyun odaklı, oyuncağını aramaya dair bir arama gerçekleştiriyor. Aradığı maddeyle oyuncağı özdeşleştiğinden aslında oyuncağını aradığı için insanlar, bunu madde bağımlısı olarak tahmin ediyor. Kesinlikle öyle değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sedat Yılmaz, Politika, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Hukuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hassas Burunlar Zehir Tacirlerine Darbe Vuruyor - Son Dakika

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