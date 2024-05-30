Hastane bahçesinde vurulan alışveriş merkezi işletmecisi ağır yaralandı - Son Dakika
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Hastane bahçesinde vurulan alışveriş merkezi işletmecisi ağır yaralandı

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Denizli'de bir alışveriş merkezi işletmecisi, hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, vurulan iş adamının durumu ağır. Olay, Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. İşletmeci, takip edildiğini fark ederek hastanenin acil servisine yöneldi. Arkasından gelen saldırgan, tabanca ile ateş ederek iş adamını yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı iş adamı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın ve yardım eden kişinin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

30.05.2024 01:44
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Hastane bahçesinde vurulan alışveriş merkezi işletmecisi ağır yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de bir alışveriş merkezi işletmecisi hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kendisini bekleyen araçla kaçarken, vurulan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentte bir alışveriş merkezinin işletmeciliğini yapan O.Y., 20 ATS 75 plakalı otomobili ile seyir halindeyken takip edildiğini fark ederek hastanenin acil servisi girişine yöneldi. Burada aracından inen O.Y.'nin arkasından gelen bir şahıs, tabanca ile iki el ateş etti. Burada kurşunların hedefi olan O.Y., yere yığılırken, silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Hastane polisi ve bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan saldırgan havaya iki el ateş açmasına rağmen durmayarak kendisini otoparkta bekleyen otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silahla yaralanan iş adamı O.Y. ise sağlık ekipleri tarafından acil servise taşınarak tedavi altına alındı. Acil ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kimliği belirlenemeyen saldırgan ve yardım eden şahsın yakalanması için emniyet güçleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Servis, Denizli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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