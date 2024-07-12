Hastane dönüşü feci kaza: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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Hastane dönüşü feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Bartın'da hastaneden dönen bir aile, kontrolden çıkan otomobille kaza yaptı. Kazada kalp hastası olan baba hayatını kaybederken, oğlu, karısı ve torunu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyiye gidiyor.

12.07.2024 19:55
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Hastane dönüşü feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

BARTIN - Bartın'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Feci kazada, hastaneden dönen kalp hastası Hasan Aslan hayatını kaybederken, oğlu, karısı ve torunu ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'da yaşayan ve kalp rahatlığı bulunan Hasan Aslan (75), rahatsızlığı nedeniyle Bartın İl Özel İdaresi'nde çalışan 41 yaşındaki oğlu Radet Aslan, eşi Hatice Arslanve 11 yaşındaki torunu Damla Aslan ile birlikte tedavi amacıyla Karabük'teki bir hastaneye götürüldü. Yapılan test ve tahlillerin ardından Aslan ailesi, Bartın'a dönmek için Karabük'ten yola çıktı. Radet Aslan idaresindeki 74 BS 637 plakalı otomobil ile Karabük- Bartın karayolunda seyir eden aile, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesine bağlı Yeni Mahalle ağaçlı yol olarak bilnen bölgede kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Feci kazada ise sürücü Radet Aslan ve babası Hasan Aslan ağır yaralanırken, sürücünün annesi Hatice Aslan ve kızı Damla Aslan ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ulus ve Bartın'daki hastanelere kaldırılırken ağır yaralı Hasan Aslan yolda hayatını kaybetti. Yaralılardan sürücü Radet Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu annesi Hatice ile kızı Damla Aslan'ın ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kazanın ardından yolda ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alınırken, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı kara yolu ise aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastane dönüşü feci kaza: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

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