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Hastane inşaatında yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarılıyor - Son Dakika
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Hastane inşaatında yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarılıyor

Sivas'ta yapımı devam etmekte olan Cumhuriyet Üniversitesi yeni Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaatta mahsur kalan işçilerin çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Hastane inşaatında yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarılıyor
06.01.2024 - 23:00,
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Hastane inşaatında yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarılıyor

Sivas'ta yapımı devam etmekte olan Cumhuriyet Üniversitesi yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İnşaatta mahsur kalan işçilerin çıkartılması için çalışma başlatıldı

SİVAS - Sivas'ta yapımı devam etmekte olan Cumhuriyet Üniversitesi yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampusu içerisinde inşaatı devam eden yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın süt katlarını sardı. Binadan çevreye yayılan yoğun duman kilometrelerce öteden gözlendi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yoğun duman nedeniyle inşaatın içerisinde mahsur kalan işçiler bulunduğu ileri sürüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hastane inşaatında yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarılıyor - Son Dakika


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