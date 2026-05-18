Hastane Penceresinden Düşen Bıçaklı Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hastane Penceresinden Düşen Bıçaklı Şahıs Hayatını Kaybetti

18.05.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bıçaklanan Kudret Özcan, hastanede 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan şahıs, genel cerrahi servisinin 10'uncu katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Seyrantepe'deki bir hastanede meydana geldi. Gaziosmanpaşa'da bıçaklanan Kudret Özcan (21), ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede gerçekleştirilen Özcan, ardından tedavisine devam edilmek üzere 10'uncu katta bulunan genel cerrahi servisinde sevk edildi. Genel cerrahi servisinde tedavisi süren Özcan, iddialara göre akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu katın penceresinden aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten hastanenin acil giriş kapısının önüne düşen Özcan'ı gören sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri duruma hemen müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Kudret Özcan'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Özcan'ın 8 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, şahsın şüpheli ölümü ve öncesinde yaşanan bıçaklama olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane Penceresinden Düşen Bıçaklı Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:10:10. #7.12#
SON DAKİKA: Hastane Penceresinden Düşen Bıçaklı Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.