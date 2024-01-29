Hastane temizlik personelinin talihsiz ölümü: Şalı silindir ütüye sıkıştı, hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de hastanede temizlik personeli olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu, şalının silindir ütüye sıkışması neticesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan temizlik personeli Nejla Çiftçioğlu (64), yatak örtülerini ütülemek için çamaşırhane odasına inerek, merdaneli silindir ütüyü çalıştırdı. Bu sırada şalı silindir ütüye takılan Çiftçioğlu hayatını kaybetti. Çamaşırhane odasına inen arkadaşları Çiftçioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Nejla Çiftçioğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Talihsiz kadının 5 yıldır hastanede çalıştığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.