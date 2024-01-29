 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hastane temizlik personelinin talihsiz ölümü: Şalı silindir ütüye sıkıştı, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hastane temizlik personelinin talihsiz ölümü: Şalı silindir ütüye sıkıştı, hayatını kaybetti

Kocaeli'de hastanede temizlik personeli olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu, şalının silindir ütüye sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Çamaşırhane odasında çalışırken kaza geçiren Çiftçioğlu'nun cansız bedeni arkadaşları tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane temizlik personelinin talihsiz ölümü: Şalı silindir ütüye sıkıştı, hayatını kaybetti
29.01.2024 - 23:40,
Abone Ol

Hastane temizlik personelinin talihsiz ölümü: Şalı silindir ütüye sıkıştı, hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de hastanede temizlik personeli olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu, şalının silindir ütüye sıkışması neticesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan temizlik personeli Nejla Çiftçioğlu (64), yatak örtülerini ütülemek için çamaşırhane odasına inerek, merdaneli silindir ütüyü çalıştırdı. Bu sırada şalı silindir ütüye takılan Çiftçioğlu hayatını kaybetti. Çamaşırhane odasına inen arkadaşları Çiftçioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Nejla Çiftçioğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Talihsiz kadının 5 yıldır hastanede çalıştığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, İş Kazası, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastane temizlik personelinin talihsiz ölümü: Şalı silindir ütüye sıkıştı, hayatını kaybetti - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:53:17. #1.13#
SON DAKİKA: Hastane temizlik personelinin talihsiz ölümü: Şalı silindir ütüye sıkıştı, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement