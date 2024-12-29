Hastanede sağlık çalışanını silahla rehin aldı, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Hastanede sağlık çalışanını silahla rehin aldı, gerçek bambaşka çıktı

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Rize Kaçkar Devlet Hastanesi'nde başhekimi görmek istediğini söyleyen bir kişi, sağlık çalışanını silahla rehin aldı. Hastanede "gri kod" alarmı verilirken, işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı.

29.12.2024 19:19
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Rize'nin Kaçkar ilçesindeki devlet hastanesinde "gri kod" tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastaneye gelen bir adam, başhekimle görüşmek istedi.

HASTANEDE "REHİNE" TATBİKATI

Kargaşa çıkaran adam, bir süre sonra sağlık çalışanını rehin aldı. Hastane görevlileri gri kod alarmı verirken, polis ekipleri sevk edildi. Rehin aldığı sağlık çalışanıyla hastane bahçesine kadar çıkan adam, bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Tatbikat ise gerçeğini aratmadı. Tatbikatta hasta yakını rolünü oynayan şahsın oyunculuğuna ise tam not verildi.

Hastanede sağlık çalışanını silahla rehin aldı, gerçek bambaşka çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Hastanede sağlık çalışanını silahla rehin aldı, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Siyahpeynir null:
    Rizeli iticiliği her yerde 79 32 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Tam not alan oyunculuk bu mu :)) 39 5 Yanıtla
  • Z Şimşek:
    siz oyuncu görmemişsiniz demekki :) 32 2 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    bu mu tam not :)))) 27 3 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    tam rize işi olmuş. 25 4 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    herkes de biliyor zaten tatbikat olduğunu 22 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    biride yanlişlikla ,iki tokat ,tekmeyle müdahale etseydi ,sen seyret o zaman oyunculuğu :) 20 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    arka sokaklar 19 2 Yanıtla
  • Hak Yemez:
    Allahtan birisi sıkmamış adama 20 0 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    SİZ HER YERDE TATBİKATLARI DİKKATE ALIYORSANIZ SÜPERSİNİZ, HABER YAPMA KONUSUNDA... 12 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hastanede sağlık çalışanını silahla rehin aldı, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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