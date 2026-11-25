Bartın'da karıştığı olay sebebiyle hastaneye götürülen kişi, burada taşkınlık yapınca polisin parmağını ısırdı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Bartın Devlet Hastanesinde yaşandı. Daha önce karıştığı bir adli olay nedeniyle görevli polis memurlarının nezaretinde hastanede işlemleri yapılan R.D. (19), taşkınlık çıkarıp görevli polis memurunun işaret parmağını ısırarak yaraladı. Hastaneye ait bilgisayara da zarar veren R.D., başlatılan soruşturma kapsamında "görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltına alındı. Şahıs, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği Bartın Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.