Hastanenin 12. katından atlayan kadın ağır yaralı

-Hastanenin 12 katından atlayıp ağır yaralanan kişinin kimliği araştırılıyor

SİVAS - Sivas'ta kimliği tespit edilemeyen bir kişi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin 12. katından aşağıya atladı, 1. katta ki balkona düşüp ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; olay, öğle saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen genç bir kadın Hastanesinin 12. katında bulunan Dahiliye servisi deposunda penceresinden atladı. Hastanenin birinci katında bulunan balkona düşen genç kadın ağır yaralandı. Şahıs olay yerinde yapılanan müdahalenin ardından hastane aciline alındı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.