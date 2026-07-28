Hatalı Sollama Güvenliği Tehlikeye Attı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, araç kamerasınca görüntülendi.

Olay, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde seyreden 78 DE 800 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki araçları sollamak için karşı şeride geçti. Karşı yönden araçların gelmesine rağmen sollamasını sürdüren sürücü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan hatalı sollama anları ise aynı yönde ilerleyen bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.