Hatay Altınözü\'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Hatay Altınözü'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Altınkaya Mahallesi'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Altınkaya Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle traktör altında kalan vatandaş kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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