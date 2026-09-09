Hatay Antakya\'da altyapı göçüğünde 2 işçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Hatay'da altyapı çalışmaları esnasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay; Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları esnasında göçük yaşandı. 2 işçi göçük altında kalırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçilerin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.