Hatay Antakya'da altyapı göçüğünde 2 işçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da altyapı göçüğünde 2 işçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Hatay Antakya\'da altyapı göçüğünde 2 işçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili polis incelemesi başlatıldığı bildirildi.

Hatay'da altyapı çalışmaları esnasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay; Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları esnasında göçük yaşandı. 2 işçi göçük altında kalırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçilerin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Antakya, Polis, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Antakya'da altyapı göçüğünde 2 işçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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