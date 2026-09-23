Hatay Antakya'da ev bahçesinde 122 kök Hint keneviri bulundu, bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Antakya'da ev bahçesinde 122 kök Hint keneviri bulundu, bir şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya\'da ev bahçesinde 122 kök Hint keneviri bulundu, bir şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da 21 Eylül'de bir ev ve bahçesinde yapılan aramada boyları 4 metreye ulaşan 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 100 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından müstakil evin bahçesinde yapılan aramada boyları 4 metreyi bulan 122 kök Hint keneviri, silah ve kubar esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından 21 Eylül günü günü Antakya ilçesinde bir ikamet ve bahçesinde yapılan aramalarda; boyutları 1 metre ile 4 metre arasında değişen 122 kök Hint keneviri bitkisi, 14 kilo 752 gram kubar esrar, 1 adet terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet mermi ele geçirildi. Konuyla ilgili; S.A., M.A. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece M.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikAntakyaGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:30
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
09:30
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:35:19. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay Antakya'da ev bahçesinde 122 kök Hint keneviri bulundu, bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement