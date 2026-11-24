Hatay Antakya'da tır otomobili sürükledi, kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde Zülüflühan Mahallesi'nde tırın otomobili sürüklemesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti; bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde tırla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Zülüflühan Mahallesi'nde tırın, otomobili sürüklemesiyle yaşandı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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