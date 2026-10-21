Hatay Arsuz'da 2 katlı müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da 2 katlı müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

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Hatay Arsuz\'da 2 katlı müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Hatay'da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil ev, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Arsuz ilçesinde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da 2 katlı müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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