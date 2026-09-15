Hatay Arsuz'da devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde kum yüklü kamyon, damperi açıkken devrildi. Kazada yaralanan sürücü için ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Nardüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Kum yüklü kamyon, damperinin açık olduğu esnada devrildi. Kazada yaralanan sürücü itvatandaş için ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA
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