Hatay Belen'de seyir halindeki otomobil alev aldı, ekipler yangını büyümeden söndürdü
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı; araçta maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde aracın motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki FİAT marka otomobilin motorundan alevler yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç zarar gördü.
Kaynak: İHA
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