Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden Mezarlıklara Bakım

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği mezarlıklarda rutin aralıklarla çalışmalarını sürdürüyor.

HBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir ekipleri; 15 ilçede mezarlıklarda budama, yabani ot temizliği, tadilat, boyama ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirerek ziyaretçilere daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sunuyor. - HATAY