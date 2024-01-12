Hatay\'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hatay'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Hatay'da jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, 'tehdit, cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs, Yayladağı ilçesi Yoncakaya Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kuruma teslim edildi. - HATAY