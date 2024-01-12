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Hatay'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hatay'da jandarma ekipleri, aranan bir şahsın 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Yapılan başarılı çalışmalar sonucunda şahıs, Yayladağı ilçesinde yakalandı ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Hatay\'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
12.01.2024 - 10:48,
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Hatay'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Hatay'da jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, 'tehdit, cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs, Yayladağı ilçesi Yoncakaya Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kuruma teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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