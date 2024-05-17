Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hatay\'da 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı İ.E. Akasya Mahallesi'nde gözaltına aldı.

17.05.2024 13:46
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Hatay'da çeşitli suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 16 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 14 ayrı dosya olarak bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık, Banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 2 ayrı dosya olarak birden fazla kişi tarafından tarafından silahlı yağma, silahlı yağma suçlarından, 16 yıl 8 ay aranan şahıs İ.E. Akasya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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