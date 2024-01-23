Hatay\'da 163 aranan şahıs ve 32 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 17 ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 163 aranan şahıs ve 32 hırsızlık şüphelisi yakalanırken 17 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde güvenliği ve huzuru sağlamak için bütün birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir haftada yaptıkları çalışmalar ve uygulamalarda 44 bin 225 şahıs sorgusu yapıldı. Yapılan şahıs sorgulamasında; 163 aranan şahıs ve 32 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ayrıca 14 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 110 fişek ele geçirildi. - HATAY