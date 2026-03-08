Hatay\'da 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda kasten yaralama olayların şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; İskenderun'da ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar olayının şüphelisi Y.Ö., kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Ö.K. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY