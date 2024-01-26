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Hatay'da 270 metre internet ve telefon kablosu çalınması olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 270 metre internet ve telefon kablosu çalınması olayının şüphelileri yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 270 metre bakır internet ve telefon kablosu çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A'yı yakaladı. Şahıslar tutuklandı. Ayrıca B.Ç ve A.İ isimli şahıslar da farklı suçlardan yakalandı.

Hatay\'da 270 metre internet ve telefon kablosu çalınması olayının şüphelileri yakalandı
26.01.2024 - 13:24,
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Hatay'da 270 metre internet ve telefon kablosunun çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 270 metre bakır internet ve telefon kablosunun çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca askeri ceza kanununa muhalefet suçundan hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.Ç ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan A.İ yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan; B.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 270 metre internet ve telefon kablosu çalınması olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 270 metre internet ve telefon kablosu çalınması olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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