Hatay'da 4. kattan düşen çocuk yaralandı

HATAY - Hatay'da 4.kattan düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede 4 katlı apartmanın en üst katından düşen çocuk yere çakıldı. Çocuğun düştüğünü fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.A. İsimli 14 yaşındaki çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.