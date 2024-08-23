Hatay\'da 4 kilo esrar ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada; 4 kilo 149 gram esrar ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru sağlamak için asayiş çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede; uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadelesinde, toplam 18 şüpheli yakalandı. Yakalanan 18 şüpheli şahıslarda yapılan aramalarda; 4 kilogram 149 gram kubar esrar, 575 paket kaçak bandrolsüz sigara, 149 kök kenevir bitkisi, 11 sikke, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 18 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - HATAY