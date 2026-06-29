Hatay\'da 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da polis ekiplerince durdurulan takside 7 kaçak göçmen yakalandı. Olaya ilişkin taksiye öncülük eden araçtaki 2 şahısla birlikte toplam 3 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede; 26 Haziran'da Antakya-Hassa yolu üzerinde yapılan takip sonucunda durdurulan Adana plakalı ticari taksi içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olaya ilişkin ticari taksiye öncülük eden araçtaki 2 şahısla birlikte toplam 3 organizatör sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 200 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY