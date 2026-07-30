Hatay'da Ahşap Palet Deposunda Yangın
Dörtyol'daki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Hatay'da ahşap palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan ahşap palet deposunda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında paletler zarar gördü.,
Kaynak: İHA
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